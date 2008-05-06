Семенюк усунула свого заступника, який став жертвою шантажу

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО відсторонила від виконання службових обов`язків заступника голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКА у зв`язку з проведенням службового розслідування щодо перевищення ним службових обов`язків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її інформацією, на даний момент Департаментом контрольно-ревізійної роботи та економічної розвідки спільно з компетентними органами ведеться службове розслідування щодо незаконного випуску номера газети “Відомості приватизації” (випуск від 30 квітня, в якому було оголошено про відновлення конкурсу по Одеському припортовому заводу, - УНІАН).

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, вона вважає, що «здійснити такі дії Д.ПАРФЕНЕНКО змусили шляхом шантажу в зв`язку з тим, що саме він проводив найбільш резонансні приватизаційні конкурси». “Хочу нагадати, що під час першої спроби захоплення Фонду в лютому цього року прем`єр-міністр з усіх заступників голови ФДМУ тільки ПАРФЕНЕНКА залишила на посаді”, – підкреслила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

При цьому вона зазначила, що «відсторонення Д.ПАРФЕНЕНКА не пов`язане з тим, що він декілька років очолював у ФДМУ приватизаційні питання, зокрема - приватизацію ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” і відчуження майна ДП “Арсенал”, але саме внаслідок цього його могли шантажувати й залякувати».