Як в Україні змінилися ціни на харчі за рік

В Україні ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в квітні 2008 року до квітня 2007 року зросли на 47,2% (у січні-квітні до січня-квітня 2007 року зросли на 37,5%).

Про це говориться в повідомленні Державного комітету статистики України, розміщеному на сайті відомства.

Зокрема, на харчові продукти - на 49,2% (на 39,%), хліб і хлібопродукти - на 34,7% (28,7%), зокрема, на хліб - на 31,5%, макаронні вироби - на 35,3%, кондитерські вироби з борошна - 24,5%), м`ясо і м`ясопродукти - на 47,3% (31,6%), рибу і рибопродукти - на 16,3% (13,7%), молоко, сир і яйця - на 40,4% (43%), зокрема, на молоко - на 40,7%, сир і сир - на 38,9%, яйця - на 54%, на масло і жири - на 82,6% (66,9%), зокрема на масло вершкове - на 37,8%, олію соняшникову – на 114%, харчові тваринні жири - на 89,7%.

Ціни на фрукти в квітні ц.р. до квітня 2007 року зросли на 101,5 (85,7%). На овочі, включаючи картоплю, - на 89,% (67,8%), зокрема на картоплю - на 27,7%. На цукор – зросли на 26,8% (16%), кондитерські вироби цукристі - на 21,6% (18,4%), безалкогольні напої - 16,4% (14,2%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в квітні 2008 року до квітня 2007 року подорожчали на 13% (11,4%), ціни на одяг і взуття зросли на 2,7% (2,3%), зокрема, на одяг - на 2,6%, взуття - на 2,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в квітні подорожчали на 9,6% (9,9%), зокрема, квартплата зросла на 12% (12%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 14,6% (13%), каналізацію - на 18,2% (16,4%), воду - 18,1% (15,4%), ціни на електроенергію в квітні не змінилися, на природний газ знизилися на 0,1%, на гарячу воду і опалення - зросли на 7,7% (9,9%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в квітні зросли на 5,8% (4,5%), зокрема, меблі, килими та інші види покриттів для підлоги подорожчали на 8% (6,2%), домашній текстиль - на 4,5% (3,6%), побутова техніка - на 2,8% (2,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в квітні зросла на 19,2% (16,9%), зокрема, вартість медичних товарів і устаткування – на 15,4% (13%), амбулаторні послуги подорожчали на 22,4% (20,2%).

Ціни в транспорті в квітні зросли на 25,2% (20,9%), зокрема, на придбання транспортних засобів - на 6,6% (5,5%), паливо і масла - на 50,2% (43,5%), транспортні послуги - на 24,8% (19,7%) (пасажирський залізничний транспорт - на 15,1% (18,4%), пасажирський автодорожній транспорт - на 27,2% (20,4%).

Ціни у сфері зв`язку в квітні знизилися на 0,7% (знизилися на 1,5%), при цьому ціни на поштові послуги, а також вартість телефонних і телефаксових послуг не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури минулого місяця зросли на 6,7% (5,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася на 2,6% (знизилася на 3,1%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 12,3% (11,7%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 10% (8,7%).

Ціни у сфері освіти в квітні зросли на 18,2% (17,2%), зокрема, дошкільна і початкова освіта подорожчала на 27,3% (22,6%), середня освіта - на 17,9% (17,3%), вартість вищої освіти збільшилася на 15,1% (15,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у квітні зросла на 29,4% (23,5%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні в квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 р. – 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року – 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 р. – 10,3%).