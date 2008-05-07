Бійці «Беркута» звільнили управління порту «Південний» від групи рейдерів

Бійці спецпідрозділу «Беркут» УМВД України в Одеській області звільнили управління порту «Південний» від групи невідомих осіб, які захопили будівлю 25 квітня і утримували її до 7 травня.

Про це сьогодні повідомив журналістам керівник Служби безпеки підприємства Олександр БУЙЛІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, через захоплення будівлі управління порту співробітники всіх відділів і служб, відповідно до наказу начальника підприємства Юрія КРУКА, працювали останніми днями в управлінні завантажувально-розвантажувального району №2. Тут же тимчасово розміщувався управлінський апарат порту «Південний».

Співробітники міліції прибули сьогодні в порт разом із представником Державної виконавчої служби для виконання ухвали Ворошиловського райсуду міста Донецька від 30 квітня, згідно з якою скасовано попередню ухвалу того ж суду про поновлення на посаді начальника порту Володимира ВАСИЛЬЄВА. Причому обидві ухвали ухвалив донецький суддя Геннадій МІЩЕНКО.

Проте відразу увійти до управління порту не змогли - силовий опір міліціонерам чинили близько 100 невідомих осіб, які утримували будівлю, які виявилися найнятими працівниками дніпропетровської охоронної фірми «Охоронні системи». Міліцію також закидали пакетами із запальною сумішшю.

І лише після попередження заступника начальника Одеського УМВД України і області Дмитра ФУЧЕДЖІ про направлення до будівлі штурмового загону «Беркута», який забезпечений спецзасобами, найняті особи припинили опір. Після цього співробітники міліції посадили затриманих в наперед підготовлені автобуси і вивезли за територію порту, а звідти відправили рейсовими автобусами до місця проживання - до Дніпропетровська.

Як зазначив О.БУЙЛІН, група осіб, які утримували 12 діб будівлю управління порту, «завдала йому величезної шкоди: вирвані ряди стільців в актовому залі, де була влаштована нічліжка, неподобство творилося і в інших приміщеннях, не можна зайти в туалетні кімнати».

Зараз у будівлі управління порту проводиться прибирання, частина співробітників управління вже повернулася на свої робочі місця.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня було здійснено силове захоплення порту «Південний» великою групою невідомих молодих людей, у складі яких був один із колишніх керівників цього держпідприємства В.ВАСИЛЬЄВ. Під час сутички в будівлі управління порту учасники захоплення, зокрема, активісти проросійської організації «Єдина Вітчизна» на чолі з Валерієм КАУРОВИМ, вибивали двері, вікна і зайняли кабінет начальника порту Ю.КРУКА.

Як заявив Ю.КРУК журналістам, йому було пред`явлено рішення Ворошиловського райсуду міста Донецька, згідно з яким начальником порту визнавався колишній заступник начальника порту з соціальних питань В.ВАСИЛЬЄВ, який у вересні 2007 року керував портом.

Вперше спроби силової зміни керівництва порту було здійснено у вересні минулого року. Тоді керівництво концерну "Укрморпорт" призначило В.ВАСИЛЬЄВА виконуючим обов`язки начальника порту.

Ю.КРУК очолив підприємство цього року, ставши переможцем галузевого конкурсного відбору.