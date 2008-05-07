Батьки не пускають до школи ні дітей, ні директора

У селі Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області батьки 219 учнів відмовилися пускати дітей до школи через конфлікт з директором.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник обласного управління освіти Ігор РАВЛІВ, з 6 травня навчання у школі не відбувається.

Директор Іванівської школи поновилася на посаді відповідно до постанови районного прокурора і рішення суду. Вона була звільнена у травні 2005 року після колективної скарги батьків і педколективу, які стверджувала, що директор залякує учнів та вчителів, застосовує рукоприкладство до школярів, вживає по відношенню до них некоректні вислови.

Щойно директор поновилася на посаді, батьки перестали пускати дітей до школи, а самі почали чатувати під навчальним закладом, щоб не пустити директора. Також вони написали в обласне управління освіти колективне звернення з вимогою відсторонити жінку від керування школою, інакше вони й надалі не пускатимуть дітей до школи.

За словами І.РАВЛІВА, обласне управління освіти для вирішення конфлікту запропонувало жінці посаду методиста в районному управлінням освіти, зберігши попередню зарплату з доплатою 25-30% до окладу. Однак вона наполягає саме на тому, щоб керувати цією школою. Оскільки компромісу з педколективом і батьківським комітетом з одного боку і новим директором з іншого досягти не вдалося, керівництво облуправління освіти планує продовжити переговори, щоб все-таки відновити навчання у школі.