Щоб не слухати про ”Красную армию”, Ющенко прилетів до Саур-Могили на вертольоті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на вертольоті приземлився біля меморіального комплексу «Саур-Могила» в м. Сніжне Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, заздалегідь намічався приїзд глави держави до Саур-Могили на автомобілі, і потім В.ЮЩЕНКО мав піднятися на курган сходами до пам`ятника.

Але плани змінилися, і Президент прилетів на урочистості на вертольоті, який приземлився на вертолітному майданчику зверху на кургані, поряд із пам`ятником.

Раніше повідомлялося, що біля меморіального комплексу «Саур-Могила» близько 6 тис. чоловік чекають приїзду Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, в очікуванні урочистого мітингу і виступу Президента, запланованого на 13.00, біля підніжжя меморіального комплексу стоять близько 6 тисяч жителів Донецької області, що представляють різні покоління і різні міста регіону.

Учасники майбутніх урочистостей тримають прапори Партії регіонів, ПСПУ, Союзу молоді України, «Нашої України», Української народної партії, а також поодинокі прапори колишнього СРСР.

Представники партії Наталії ВІТРЕНКО скандують у мегафон: «Красная армия всех сильней» і «Слава воинам Советской Армии!», а також тримають плакати з написами: «Ющенко – чемодан-вокзал-Америка» і «Ющенко – Донбасс против примирения с воинами ОУН-УПА».

Червоних стягів Комуністичної партії поки що немає, і ніщо не передбачає намічену на сьогодні акцію протесту комуністів.

Похмуру, вітряну і холодну погоду (температура близько 5 градусів тепла) скрашують пісні військових років, які звучать на весь курган .