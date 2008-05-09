Оголошено конкурс з продажу Донецького заводу хімреактивів

Філія Агентства з питань банкрутства в Донецькій області оголосив інвестиційний конкурс з продажу цілісного майнового комплексу ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів».

Про це сказано в повідомленні регіональної філії Агенції, опублікованому в пресі.

Згідно з повідомленням, конкурс відбудеться 9 червня об 11.00 в приміщенні Донецької філії, заявки на участь приймаються до 2 червня включно. Стартова ціна об`єкта - 23 млн. 43,530 тис. грн (з ПДВ). Гарантійний внесок - 2 млн. 304,353 тис. грн.

Претенденти на придбання об`єкта повинні мати досвід роботи в хімічній галузі не менший, аніж 1,5 року, їхні статутні документи повинні містити вид діяльності в хімічній галузі.

Потенційні учасники конкурсу повинні надати управителю санації бізнес-план розвитку підприємства для подальшого затвердження комітетом кредиторів.

Покупець буде зобов`язаний забезпечити завантаження потужностей підприємства і надати інвестиційні кошти для відновлення його діяльності. Також покупець буде зобов`язаний узяти на себе питання працевлаштування працівників підприємства у разі прийняття рішення про їх звільнення, із забезпеченням відповідних соціальних гарантій.

Крім того, покупець бере на себе зобов`язання з погашення облікової та поточної кредиторської заборгованості підприємства в рамках затвердженого плану санації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Донецький завод хімічних реактивів» створено 1996 року. Спеціалізується на виробництві хімічних реактивів і феритових порошків. Включає потужності з виробництва барієвих, нікель-цинкових, марганець-цинкових, стронцієвих і магнієвих феритових порошків для потреб оборонної промисловості.

Статутний фонд ВАТ - 435,9 тис. грн. 25% акцій перебуває у власності Фонду держмайна України. Великими недержавними власниками є ТОВ «ЕМЕК-Украина» (Донецьк) - 23,51% і ТОВ «КУА «Укрінкор» (Донецьк) - 17,8%.

2007 року підприємство збільшило чистий збиток більш як удвічі - до 3 млн. 358,1 тис. грн.