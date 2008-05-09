МВС: “ображений” водій підпалив сам себе у феодосійському ДАІ

14:58, 09 травня 2008
Суспільство
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Кількість постраждалих зросла до 7

Пожежу у Феодосійському відділі ДАІ спричинив “ображений” водій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, 8 травня о 19.10 у місті Феодосії Автономної Республіки Крим до приміщення відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Феодосії увійшов невідомий, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на другому поверсі будівлі почав обливати стіни легкозаймистою рідиною. При появі в коридорі начальника зазначеного відділу невідомий облив себе та його вказаною рідиною й підпалив.

Вжитими заходами загорання було ліквідовано через сорок хвилин. Після гасіння пожежі в коридорі було знайдено обгорілий труп правопорушника. Ним виявився місцевий житель, 1975 р.н., безробітний.

Як повідомляє ДЗГ, попередньо встановлено, що 8 травня о 2.30 працівниками ДАІ стосовно згаданого громадянина було складено адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп’яніння), а його автомашину ВАЗ поставлено на штрафмайданчик.

У результаті пожежі та під час евакуації з другого поверху зазначеної будівлі отримали опіки тіла, отруєння чадним газом й тілесні ушкодження начальник відділу ДАІ та ще сім працівників цього підрозділу. Трьох працівників ДАІ госпіталізовано. Вогнем пошкоджено близько 100 кв. метрів вказаного приміщення.

 

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