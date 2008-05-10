Білоруські підприємці зареєструвались у Києві

У Києві зареєстроване білоруське громадське об`єднання «За вільний розвиток підприємництва».

Про це повідомляє інтернет-сайт «Білоруські новини» з посиланням на директора правління нової організації Віктора ГОРБАЧОВА.

В.ГОРБАЧОВ повідомив, що Міністерство юстиції України зареєструвало об`єднання 16 квітня, а 6 травня, після завершення всіх процедур, засновники одержали документи про реєстрацію.

«З одного боку, звичайно, приємно, що об`єднання, нарешті, зареєстроване. А з іншого — шкода, що в чужій країні, а не в Білорусі», - сказав В.ГОРБАЧОВ.

За його словами, «білоруська влада не готова йти на контакт з інакомислячими підприємцями, тими, хто не розділяє офіційну точку зору на розвиток підприємництва в Білорусі».

В.ГОРБАЧОВ додав, що налагоджує контакти з аналогічними українськими структурами. Водночас, за його словами, зареєстроване об`єднання також має намір взаємодіяти зі всіма офіційними підприємницькими структурами Білорусі, щоб спільно «вирішувати проблеми індивідуальних підприємців».

Довідка УНІАН. 25 вересня 2007 року підприємці подали до Міністерства юстиції Білорусі документи на реєстрацію республіканського громадського об`єднання «За вільний розвиток підприємництва». Проте їм було відмовлено в реєстрації, оскільки організація планувала брати участь не тільки в економічному, але й в політичному житті країни (зокрема у виборчих кампаніях), а її члени брали активну участь в мітингах та інших акціях протесту підприємців.

Вперше питання про намір зареєструвати в Україні громадське об`єднання «За вільний розвиток підприємництва» прозвучало на II соціальному форумі, який пройшов в Мінську 11 березня 2008 року.

Історія кампанії «За вільний розвиток підприємництва» почалася в квітні 2006 року, коли група підприємців заявила про прагнення консолідуватися для захисту підприємців в регіонах. У липні цього ж року в Мінську на зборах активістів було вирішено створити республіканську кампанію «За вільний розвиток підприємництва». В даний час організаційні комітети існують у всіх областях Білорусі: у Бобруйську (Могильовська область), Орші (Вітебська область), Речиці (Гомельська область).