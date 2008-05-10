Київський ГУБОЗ розкрив як заробити 3 мільйони на шкільних вікнах

У Києві співробітниками УБОЗу викрито чиновників управління освіти Шевченківської райдержадміністрації, які незаконно використали 3,5 млн. грн. державних коштів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГУБОЗ МВС України Олена МЕЛЬНИК, співробітниками Управління боротьби з легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом ГУБОЗ МВС України було проведено перевірку використання бюджетних коштів управлінням освіти Шевченківської РДА на реалізацію програми із закупівлі вікон у закладах освіти.

Встановлено, що службовими особами управління освіти РДА 1 серпня 2007 року незаконно, без проведення тендеру та аналізу цінової пропозиції ринку, було укладено договір з МПП „Атлант-Плюс” (Бровари Київської області) про надання послуг з ремонту віконних отворів з оздобленням у закладах освіти Шевченківського району столиці на суму 22 млн. грн.

Оскільки, відповідно до вимог чинного на той час Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, замовник на період проведення процедури закупівлі мав право для поточних потреб здійснити закупівлю без застосування тендерних процедур на суму коштів, яка не перевищує 10% загальної очікуваної вартості предмета закупівлі, остання мала скласти понад 220 млн. грн., йдеться у повідомленні.

У подальшому, з метою легалізації укладеного договору з броварським МПП „Атлант-Плюс”, службовими особами управління освіти без відповідних погоджень було внесено зміни до «Річного плану державних закупівель на 2007 рік управління освіти Шевченківської РДА», якими передбачається проведення закупівлі „послуг з ремонту віконних отворів з оздобленням” на суму 200,7 млн. грн. (загальний річний кошторис видатків Шевченківського району на 2007 рік становив усього 567,865 млн. грн.).

Безпідставність зазначених дій підтверджується звітом про надходження та використання коштів загального фонду управління освіти Шевченківського району, затвердженого кошторисом на 2007 рік, яким передбачено лише 22,7 млн. грн., йдеться у повідомленні.

У період із серпня до жовтня минулого року було сфальсифіковано проведення тендеру, у якому окрім ТОВ „Атлант-плюс” взяли участь ще три учасники.

Директор МПП „Атлант-Плюс” для забезпечення формальної участі ПП „Моноліт-Буд” перерахував на його рахунок 13,5 тис. грн., які останнє використало для оформлення тендерних процедур, узгодив ціну тендерної пропозиції та надав підготований пакет документів для участі у тендері

У подальшому, з метою відміни тендерних торгів, службові особи тендерного комітету управління освіти РДА необґрунтовано визнали пропозиції двох інших учасників тендеру недійсними.

Усі ці дії дали формальні підстави для закупівлі товарів та робіт у МПП „Атлант-Плюс” на суму 22 млн. без проведення тендеру.

Порушення порядку проведення тендерної процедури було підтверджено висновком Тендерної палати України, зазначається у повідмленні.

Проведеним товарознавчим та аудиторським дослідженням встановлено завищення вартості вікон на суму понад 3 млн. 535 тис. грн.

Як наголосили у ГУБОЗ МВС, майже місяць вирішується питання про порушення кримінальної справи. Так, 12 квітня цього року матеріали перевірки ГУБОЗ МВС, у яких вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, були направлені до Генеральної прокуратури для прийняття процесуального рішення.

У подальшому матеріали 22 квітня були надіслані Генеральною прокуратурою до прокуратури міста Києва, де їхній розгляд здійснюється управлінням загального нагляду за додержанням законодавства, повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України.