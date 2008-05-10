Що ви знаєте про НАТО?

У Волинській області розпочав роботу Центр євроатлантичної інтеграції. Центр функціонуватиме на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках відкриття Центру відбувся семінар-тренінг для представників органів місцевого самоврядування і громадських організацій.

Заступник голови облдержадміністрації Василь БАЙЦИМ повідомив журналістам, що діяльність Центру євроатлантичної інтеграції дасть можливість місцевим органам влади та освітянській спільноті Волинської області отримати сучасні знання щодо переваг, які отримає Україна від інтеграції до Північноатлантичного альянсу; програми реформ, передбаченої Планом дій щодо членства в НАТО для країн, які мають інтегруватися до Альянсу; можливостей та механізмів подолання перешкод на шляху євроатлантичної інтеграції.

В.БАЙЦИМ також зазначив, що „наш регіон варто розглядати як ключову складову України, яка здатна власним прикладом показати можливість для інших регіонів та по-іншому глянути на євроатлантичний курс України".