Начальник тилу Нацгвардії отримав 5 років умовно за хабар

Про це йдеться в рішенні Солом'янського райсуду Києва від 2 жовтня, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Суд встановив, що хабар у розмірі 232 тис. гривень підсудний отримав 19 січня за сприяння у перемозі однієї з компаній у тендері на закупівлю військової частиною м'ясних консервів, проведеному в грудні 2014 року. Нагадаємо, при отриманні грошей він і був затриманий.

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Суд засудив Манжуру до 5 років ув'язнення, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.