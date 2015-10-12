Начальник тилу Нацгвардії отримав 5 років умовно за хабар
16:27, 12 жовтня 2015Суспільство
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Колишній начальник управління тилу логістики Головного управління Національної гвардії Святослав Манжура засуджений до 5 років умовно за отримання хабара.
Суд засудив екс-начальника тилу НГУ до 5 років умовно / shutterstock.com
Про це йдеться в рішенні Солом'янського райсуду Києва від 2 жовтня, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Суд встановив, що хабар у розмірі 232 тис. гривень підсудний отримав 19 січня за сприяння у перемозі однієї з компаній у тендері на закупівлю військової частиною м'ясних консервів, проведеному в грудні 2014 року. Нагадаємо, при отриманні грошей він і був затриманий.
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Суд засудив Манжуру до 5 років ув'язнення, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки.
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