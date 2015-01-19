Начальник управління тилу Нацгвардії погорів на хабарі

Про це повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці у Facebook.

«Слідчим відділом Центрального регіону Головної військової прокуратури України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України задокументовано факт отримання неправомірної вигоди (хабар) в розмірі 230 тис. грн. начальником управління тилу Національної гвардії України та його співучасників (посередника та керівника фірми)», - зазначив він.

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«Сума була отримана за сприяння у перемозі однієї з фірм у конкурсних торгах на постачання продуктів харчування (м’ясних консервів) для потреб Національної гвардії України», - йдеться в повідомленні.

19 січня начальнику управління тилу Нацгвардії і його співучасникам було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України. Вищезазначені особи затриманні в порядку ст. 208 КПК України.