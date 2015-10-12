Демчишин спростував повідомлення про початок "енергетичної" блокади Криму

Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр енергетики Володимир Демчишин, передає "Українська правда".

"У нас є 4 лінії, якими ми поставляємо електроенергію. Насправді міністерство не намагається грати у політичні ігри", - зазначив міністр.

Читайте такожАктивісти заявили про початок "енергетичної" блокади Криму (фото)

"Наразі є рішення Кабміну про постачання електроенергії до Криму, і ми це виконуємо. Звичайно, є люди, які відстоюють іншу позицію", - додав Демчишин.

Раніше заступник голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізет Гданов заявляв, що українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики в Крим лінією Мелітополь - Джанкой.

"Це буде тупикова гілка, до Криму нею електрика не піде. У рамках чинного законодавства будемо доводити до відома можновладців, що постачання електрики в Крим щонайменше аморальні", - заявив він, додавши, що ще три лінії продовжать постачати енергію на окупований півострів.