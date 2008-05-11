Вінський: ви отримуєте дорогу другої категорії, але з покриттям першої

На Чернігівщині у галузі транспорту найближчим часом будуть реалізовані кілька проектів. Про це повідомив журналістам міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ під час перебування у Чернігові в суботу .

Як передає кореспонденет УНІАН, за його словами, нововведення стосуватимуться розбудови залізничного вокзалу в обласному центрі.

«Ми зараз працюємо з бельгійською компанією щодо створення у Чернігові на базі залізничного та автобусного вокзалів логістичного центру», - зазначив міністр.

Також Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що в Чернігівській області значна увага приділяється покращенню автомобільних доріг.

Міністр запевнив, що до 1 червня завершиться ремонт дороги Кіпті-Бачівськ. Й.ВІНСЬКИЙ навіть запросив журналістів у день її відкриття проїхати з ним по сучасній автомобільній дорозі, що не матиме жодного залізничного переїзду. «Ви отримуєте дорогу другої категорії, але з покриттям першої категорії», - запевнив він.

На переконання міністра, сучасні автодороги мають будуватися без залізничних переїздів. Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що до 2010 року в Україні побудують 3 тисячі кілометрів автомобільних доріг першої та другої категорій без залізних переїздів.

«Цей проект реалізовуватиметься в рамках підготовки до Євро-2012», - зауважив мінстр транспорту і уточнив