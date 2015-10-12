У Слов'янську відремонтують три дороги за 119 тисяч гривень

Так, за словами начальника Управління житлово-комунального господарства Дмитра Діденка, за рахунок перерозподілу коштів проведено ремонт ще 3 доріг, повідомляє kramatorsk.info.

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Справа в тому, що по вулиці Луначарського в Слов'янську планувався поточний ремонт, але після оцінки її стану було вирішено провести капремонт за рахунок державних субвенцій. Виділені міським бюджетом на поточний ремонт 119 тис. грн будуть перерозподілені на вулиці Волзьку, Героїв праці (траса Харків-Ростов) і Червоних пілотів.

Нагадаємо, на наступний рік Управлінням ЖКГ заплановані проекти рішень більш ніж на 100 млн грн. До того ж до кінця року можуть бути додаткові субвенції від перерозподілу з так званої «сірої зони».