У Полтаві близько 28 тисяч каналізаційних люків

У Полтаві з початку року на дорогах бути вкрадено сто каналізаційних люків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора «Полтававодоканала» Євген ГУДИМЕНКО.

«З початку цього року з доріг міста зникло сто каналізаційних люків, а за минулий рік - приблизно 500. Їх викрали і, швидше за все, здали на металобрухт. Один чавунний люк, щоб закупити, коштує 800 гривень, а пластикові - ще досить ненадійні. Підприємство реагуватиме на крадіжки одразу після того, як надійде повідомлення», - сказав Є.ГУДИМЕНКО.

В цілому в місті – близько 28 тисяч таких люків.