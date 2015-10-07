Савченко на засіданні суду одягла на голову мішок

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.

Савченко стверджує, що підполковник брав участь у її викраденні, і щоб перевірити, чи впізнає він її із закритою головою, українка одягла на голову пакет.

Сьогодні продовжився допит в якості свідка Почечуєва. Вчора він відповідав з будівлі суду у Воронежі. Почечуєв 6 жовтня з'явився перед камерами в перуці і темних окулярах, адвокати викрили свідка до дачі неправдивих свідчень.

"Надія Савченко продемонструвала свідку Почечуєву руку і запитала скільки пальців вона показує. Почечуєв сказав, що не бачить. Якщо по відеозв'язку не видно пальців і рис обличчя, незрозуміло, як свідки пізнавали Савченко", - повідомив інший адвокат Савченко Микола Полозов.

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У підсумку захист заявив, що Почечуєв не справжній, і захотів встановити особу того, кого допитують, суд запропонував повірити, що підполковник справжній.

Зараз суд перейшов до допиту чергового свідка, таксиста, який привіз на перехрестя у Металіста загиблих журналістів ВГТРК.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.