Міжнародні слідчі дійшли висновку, що МН17 збив російський "Бук" з підконтрольної бойовикам території - ЗМІ

Про це повідомляє газета Tribune з посиланням на голландське видання Dutch daily, пише Українська правда.

Остаточний звіт має бути оприлюднений у вівторок.

Наводячи посилання на три джерела, наближені до розслідування, видання Volkskrant daily пише про висновок, що літак був збитий з комплексу "Бук" зенітною керованою ракетою 17 липня 2014 року, коли перебував на шляху з Амстердама в Куала-Лумпур.

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У доповіді містяться карти місця катастрофи, де уламки були розкидані по полях, близьких до українського пункту Грабове, яке перебувало під контролем проросійських бойовиків.

Доповідь відкидає твердження Москви про те, що літак був уражений ракетою, запущеною українськими силами.

Два джерела видання зазначила, що "ракета "Бук" була розроблена і вироблена в Росії".

"Можна припустити, що повстанці не могли б оперувати таким пристроєм. Я підозрюю участь колишніх російських військових чиновників", - сказав співрозмовник видання.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.