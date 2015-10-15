Мистецтво за безпеку: Учасники соціального проекту "Випив?! За кермо не сідай! Споживай відповідально" створили інсталяції на тему небезпеки вживання алкоголю за кермом

10 жовтня на арт-заводі Платформа було презентовано виставку кращих робіт – переможців конкурсу скульптурних інсталяцій «ВИПИВ?! ЗА КЕРМО НЕ CІДАЙ! СПОЖИВАЙ ВІДПОВІДАЛЬНО», організованого компанією САН ІнБев Україна.

За підсумками голосування, яке відбувалося на сторінці компанії у мережі Facebook, були відібрані 4 кращі інсталяції авторства професійних митців та початківців.

Ініціатори проекту впевнені, що мистецтво безпечного керування автомобілем може бути втілене не лише на дорогах, а й у витворах мистецтва – тому в своїх роботах автори прагнули донести головну ідею конкурсу – в руках водіїв знаходиться не просто кермо, а життя всіх учасників дорожнього руху, включно з їх власними.

«Я думаю, що будь-який бізнес має бути соціально відповідальним. І один із обов’язків нашої компанії – робити все, щоб попередити випадки вживання алкоголю за кермом. Ми шукаємо нові форми комунікації з нашими споживачами, і конкурс скульптурних інсталяцій став ще однією можливістю нагадати автомобілістам, що керування у нетверезому стані – небезпечне», – коментує Денис Хрєнов, в.о. генерального директора САН ІнБев Україна, член журі конкурсу.

Першого переможця конкурсу визначили користувачі Facebook під час голосування на сторінці компанії САН ІнБев Україна – facebook.com/SUNInBev.UA/. Лідером глядацьких симпатій стала робота Євгена Колесника «Не розчави життя як банку». А інших переможців із числа авторів, які опублікували свої роботи в соцмережі, обрали члени журі. На їх погляд, якнайкраще ідею проекту втілили в своїх роботах Микита Лонюк (ескіз «Світло в пляшці»), Антон Картавцев (ескіз «Коктейлі») і Антон Гусаковський (ескіз «Лінія життя»).

Зазначимо, що під час виставки скульптурних інсталяцій у Києві автори робіт-переможців отримають додаткові призи, які допоможуть їм і далі розвивати свій творчий потенціал. Але найкращим подарунком для них уже стала участь в проекті. «Мені близька тема конкурсу, я вважаю її дуже важливою для всього суспільства. Для мене проект став не лише можливістю поділитися своєю творчістю із багатьма людьми, а й зробити світ кращим за допомогою мистецтва. До речі, «Лінію життя» я побачив уві сні, вона була точно такою, як на ескізі. Містика це чи ні – не знаю. Ще раз дякую всім, хто голосував!» – написав на сторінці конкурсу в соцмережі Антон Гусаковський, один із переможців конкурсу.

На думку організаторів та членів журі конкурсу, кожна з представлених робіт стала успішним втіленням ідеї проекту «ВИПИВ?! ЗА КЕРМО НЕ CІДАЙ! СПОЖИВАЙ ВІДПОВІДАЛЬНО». «Мистецтво – це частина духовної культури людини. Як особливий спосіб пізнання та відображення дійсності, воно здатне розширювати суспільну свідомість. У рамках нашого проекту чітко виділено соціальну роль мистецтва: нагадувати про відповідальність по відношенню до оточуючих. Ще раз переконуюся, що подібні соціокультурні ініціативи не лише актуальні, але й вкрай необхідні для сьогоднішнього активного розвитку українського суспільства», – говорить Антон Міллер, арт-куратор проекту, член журі конкурсу.

Інформаційна довідка:

ПАТ «САН ІнБев Україна» є лідером українського пивоварного ринку та представляє найбільшу в світі пивоварну компанію Anheuser-Busch InBev. ПАТ «САН ІнБев Україна» об'єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення компанії. Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois, Beck’s; міжнародних ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, а також локальних ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», «Жигулевское», DAO.

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