У Полтаві відкрили пам'ятник гетьману Івану Мазепі (фотогалерея)
21:25, 14 жовтня 2015Суспільство
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Сьогодні на Соборній площі в Полтаві відбулася урочиста презентація пам'ятника гетьману Івану Мазепі.
Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, пам'ятник учора привезли з Києва і урочисто презентували городянам з нагоди Дня захисника України.
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"Бронзовий" Мазепа "важить" 2,5 тонни, "зріст" пам'ятника - 3,20 метра. Його вартість - майже 2 млн грн. Монумент створювали скульптор Микола Білик та архітектор Віктор Шевченко.
Під час презентації архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір відслужив молебень на честь гетьмана.
Крім представників влади в урочистій церемонії взяв участь нащадок гетьмана - Ігор Мазепа.
Встановити пам'ятник планують біля Свято-Успенського собору вже в листопаді.
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