У Полтаві відкрили пам'ятник гетьману Івану Мазепі (фотогалерея)

Сьогодні на Соборній площі в Полтаві відбулася урочиста презентація пам'ятника гетьману Івану Мазепі.

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