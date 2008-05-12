Міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху у київському кафе

Слідчий відділ Святошинського райуправління міліції Києва порушив кримінальну справу за фактом вибуху газового обладнання в кіоску з продажу курей-гриль та шаурми, що стався 9 травня.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в місті Києві, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 270 ККУ (порушення правил протипожежної безпеки).

Водночас, як зазначили в ЦГЗ, наразі призначено низку експертиз, і якщо за їх результатами виявиться, що причиною того, що сталося, є посадовий злочин, то у кримінальній справі з’являться ще інші статті Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня близько 14 години у Києві на проспекті Перемоги, 100-а в кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль, стався вибух побутового газу з подальшим горінням. О 14.45 пожежу було ліквідовано.

Постраждали 19 осіб. Наразі всі вони перебувають на лікуванні в опіковому центрі.