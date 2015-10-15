Міграційна служба розповіла, громадяни яких країн стали лідерами з отримання статусу біженців в Україні

Про це повідомив начальник прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько, передає "Українська правда".

За його словами, у поточному році громадяни Афганістану подали 357 звернень для отримання статусу біженців та захисту в Україні, громадяни Сирії - 89. Отримали статус 29 афганців та 35 сирійців.

Крім того, 6 громадян Росії отримали статус біженців і захист в Україні у січні-серпні.

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Загалом цього року із проханням про отримання статусу біженця звернулися 62 росіянина, у 2014 році - 130 росіян. У цілому з проханням про надання захисту в Україні цьогоріч звернулися 906 іноземців.

На постійному проживанні в Україні перебуває близько 143 тисяч громадян Росії.

Варто зазначити, що в Україні проживають 2 тис. 528 іноземців, які офіційно отримали статус біженця, ще 563 іноземці отримали додатковий захист в Україні.