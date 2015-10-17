За фактом аварії катера в Затоці порушено кримінальну справу

"Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту", - йдеться в повідомленні відомства.

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За даними МВС, в результаті аварії загинули 16 пасажирів, ще 20 госпіталізовано в медичний заклад, кілька людей від медичної допомоги відмовилися, передає Російська служба ВВС.

Раніше в міністерстві інфраструктури України повідомляли інші дані: на борту було 36 осіб, з них 12 загинули, 23 вдалося врятувати, і один пропав без вісті.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, катер перекинувся на відстані 300 м від берега. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпорядився створити спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії, координації аварійно-рятувальних робіт і ліквідації наслідків аварії.