УКРОП, "Відродження" і "Наш край" наростили електоральну підтримку за рахунок активізації кампанії на місцевих виборах – опитування

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку жовтня, то 20% виборців, які визначилися з вибором, підтримали б «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 15% – «Батьківщину», 14% – «Опозиційний блок», 10% – «Самопоміч», близько 6% – «Радикальну партію Олега Ляшка». Крім того, вагомі шанси потрапити до парламенту мають «Свобода (5%), «Громадянська позиція» (4%), «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» (4%) та «Правий Сектор» (4%), а також партії «Відродження» (3%) і «Наш край» (3%).

Про це повідомив керівник Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович на прес-конференції в понеділок в Києві, презентуючи результати останнього опитування «Електоральні настрої населення: жовтень 2015».

Згідно з дослідженням, партії УКРОП, «Відродження» і «Наш край» суттєво додали в підтримці буквально останнього місяця за рахунок активізації кампанії на місцевих виборах, і у разі продовження зростаючої динаміки можуть претендувати на представлення як у місцевих радах, так і у новому парламенті. Зокрема, за словами Антиповича, партія УКРОП наростила свій рейтинг за рахунок балотування Бориса Філатова на посаду міського голови Дніпропетровська.

Лідерами антирейтингу є «Опозиційний блок» (36%), КПУ (35%). Крім того, майже чверть виборців не проголосують в жодному разі за «БПП Солідарність», за «Народний Фронт» – кожен п’ятий, за «Радикальну партію», «Свободу», «Батьківщину» – кожен шостий. Водночас, так звані «нові» партії не мають високого антирейтингу, зокрема, йдеться про УКРОП (6%), «Відродження» (6%), «Наш край» (5%), «Самопоміч» (3%).

Третина виборців цілком впевнені у своєму виборі і свій вибір вже не змінять, ще третина – достатньо впевнені, але допускають, що можуть змінити свій вибір. Найбільш впевнені у своєму виборі виборці УКРОПу, «Комуністичної партії», «Опозиційного блоку» і «Свободи». Найменш впевнені – виборці «Громадянської позиції», «Нашого краю» і «Сильної України».

Крім рейтингів партій на парламентських виборах, досліджувались також ймовірні резерви партій на місцевих виборах. На місцевих виборах близько 30% опитаних допускають можливість проголосувати за «Самопоміч», 25% – за «БПП «Солідарність», 23% – за «Батьківщину», 15% – за «Опозиційний блок». Крім того, понад 10% допускають можливість проголосувати за УКРОП, «Радикальну партію Олега Ляшка», «Свободу» і «Наш край». Так, протягом останніх двох місяців резерви БПП Солідарність і Опозиційного блоку не змінились, водночас партій УКРОП, Самопоміч та Батьківщина – виросли, а Радикальної партії Олега Ляшка – зменшились.

«Резерви цих партій кожен місяць на 3-5 % зростали», – повідомив Олексій Антипович, презентуючи результати останнього опитування.

Крім того, згідно з результатами дослідження, останні електоральні тенденції свідчать про зростання сукупної підтримки партій, які перебувають в опозиції до чинної влади. Якщо на останніх парламентських виборах партії коаліції підтримали майже 70% виборців, то сьогодні партії коаліції підтримують близько 45%, при цьому ядро коаліції – «БПП» і «Народний Фронт»– лише 21%.

Дослідження проводилось 3-12 жовтня 2015 р. Було опитано в формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) 3000 респондентів від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 1,8%.