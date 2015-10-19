В "Українському домі" завтра на міжнародній конференції зберуться богослови з 10 країн

Як повідомляє Центр інформаціїУкраїнської Православної Церкви (МП), організатором міжнародної конференції під назвою «Київська духовна академія в світовій родині богословських навчальних закладів» виступила Київська Духовна Академія і Семінарія (КДАіС).

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«Сучасна освіта неможлива без відкритості, адже це є показником внутрішньої якості навчального закладу і поштовхом для розвитку. Цей рік є ювілейним для Київських духовних шкіл. Дуже приємно, що до нас приїдуть представники багатьох богословських навчальних закладів православного світу, з якими ми тісно спілкуємося та співпрацюємо», – розповідає перший проректор Київської духовної академії і семінарії протоієрей Сергій Ющик.

За повідомленням Центру інформації УПЦ (МП), відкриття конференції та пленарне засідання відбудеться 20 жовтня о 10.00 в «Українському домі».

У конференції візьмуть участь історики, богослови, науковці, дослідники, археологи з України, Боснії і Герцеговини, Греції, Грузії, Лівану, Молдови, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини.

На конференції будуть підписані договори про співпрацю КДАіС з Церковною академією м. Фесалоніки (Греція), Тбіліською духовною академією (Грузія), Богословським факультетом Софійського університету імені Святого Климента Охридського (Болгарія). Також будуть презентовані видання КДАіС.

21 жовтня робота конференції триватиме у Києво-Печерській лаврі в навчальних корпусах КДАіС в п’ятьох тематичних секціях. Загалом на конференції будуть представлені понад 50 доповідей.

Як повідомлялося, 23 грудня 2014 року Священний Синод УПЦ (МП) прийняв рішення про відзначення 400-річчя Київських духовних шкіл на загальноцерковному рівні.