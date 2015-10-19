На плакаті пробігу до Дня незалежності Польщі Львів зобразили у її складі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

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«Запросив Генерального консула Республіки Польща у Львові для з’ясування офіційної позиції Варшави щодо цього неподобства. На жаль, серед партнерів акції, яка приєднала на своїх рекламних матеріалах Львів та Вільнюс до Польщі, і мерія Варшави, і банк PKO B.P., який працює в Україні, і глибоко шанована мною Gazeta Wyborcza. Як би відреагували поляки, якби німці бігали свої марафони з картами ІІІ Рейху включно з Вроцлавом та Щеціном? Чи може нам в підручниках з географії включати лемківські землі до Сяну? Організатори марафону у Варшаві вчинили або немудро, або з чіткою провокативною метою. Дружба дружбою, але таке пропускати категорично не можна. Дуже сподіваюсь, що на рівні МЗС буде хоч якась реакція», – заявив міський голова Львова.

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Як інформує сьогодні видання PoloNews, в Польщі громадська кампанія під назвою "Пробіг незалежності" використовує карту країни довоєнних часів, яка включає в себе частину нинішньої території України, Білорусі та Литви.

Плакат кампанії із зображенням довоєнної карти Польщі розмістили також і в будівлі МЗС країни.

"Повідомляємо, що це є авторським проектом і показує дві окремі карти Польщі, накладені одна на одну. Перша карта – це карта кордону з 1918 року, після здобуття Польщею незалежності, а друга – це карта актуальна. Такий поділ передбачає підпис 1918-2015", – заявили представники кампанії.

Варто зауважити, що в МЗС країни жодним чином ситуацію з картою поки не прокоментували, інформує польське видання.

Нагадаємо, з вересня 2011 року до останнього часу обов’язки генконсула Республіки Польща у Львові виконував Ярослав Дрозд.