Апеляційний суд Києва залишив під вартою Поліщука, який підозрюється у вбивстві Бузини

22:44, 21 жовтня 2015
Суспільство
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Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини Дениса Поліщука.

фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії суддів Апеляційного суду столиці Віктора Глиняний.

“Рішення Шевченківського районного суду столиці залишити в силі. Клопотання сторони захисту підозрюваного Поліщука без задоволення”, - зазначається в ухвалі суду.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві були затримані двоє киян – Андрій Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.

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