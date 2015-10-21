Апеляційний суд Києва залишив під вартою Поліщука, який підозрюється у вбивстві Бузини
22:44, 21 жовтня 2015Суспільство
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Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у вбивстві журналіста Олеся Бузини Дениса Поліщука.
Підозрюваного у вбивстві Олеся Бузини Дениса Поліщука залишено під вартою / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий колегії суддів Апеляційного суду столиці Віктора Глиняний.
“Рішення Шевченківського районного суду столиці залишити в силі. Клопотання сторони захисту підозрюваного Поліщука без задоволення”, - зазначається в ухвалі суду.
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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.
За підозрою у його вбивстві були затримані двоє киян – Андрій Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.
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