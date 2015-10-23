Бруд і 6 центів на людину: правозахисники проінспектували українські психіатричної лікарні (фото)

Про це повідомляє "BBC Україна".

Спостерігачі з Національного превентивного механізму (НПМ) розповідають, що в Чернігівській області підопічні психоневрологічних інтернатів роками не виходять на вулицю, не отримують медичної допомоги, живуть у багнюці і сплять в інвалідних візках замість ліжок.

В одному випадку правозахисники розповіли про жінку з пухлиною в грудях, яку три роки не оглядали лікарі.

Правозахисники стверджують, що подібні негідні умови зустрічаються і в психіатричних закладах інших областей України.

Схожі історії представники НПМ розповідають і про Любецький психоневрологічний інтернат. У відділенні для схильних до втечі жінок немає душу, кажуть правозахисники. За словами самих пацієнток, їх миють, водою зі шлангу.

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"Підопічні з відділення для лежачих хворих взагалі не бачать сонячного світла. На вході в будівлю немає пандуса, і люди роками не виходять на вулицю, не бачать сонця і не дихають свіжим повітрям", - говорить голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, яка також брала участь у моніторинговому візиті.

Правозахисники звертають увагу на те, що в таких закладах персонал часто перевантажений роботою. На одного працівника може припадати кілька десятків пацієнтів.

"Якщо говорити про такі організації, то у нас там минулого або позаминулого століття, катастрофічна недофінансованність", - зауважує Тетяна Печончик.

За даними правозахисників, у Любецькому інтернаті на лікування кожного хворого передбачено лише 1,45 грн (0,06 долара США) на добу.

За результатами поїздки українські правозахисники будуть готувати звернення до представників влади з вимогою припинити прояви жорстокості у догляді за хворими і змінити підхід до опіки над ними.

Представники Національного превентивного механізму кажуть, що проблема не тільки в катастрофічній нестачі фінансування, але і в тому, що персонал таких закладів часто не має достатньої кваліфікації.