У Кривому Розі двоє чоловіків підірвалися на гранаті

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС у Дніпропетровській області.

«Встановлено, що 62-річний місцевий житель зайшов в гості до свого знайомого та побачив в руках останнього предмет, схожий на гранату. Господар оселі пояснив, що даний предмет є учбовою гранатою. Однак, коли він відпустив важель, стався вибух, внаслідок якого власник гранати отримав смертельну травму, а пенсіонеру було спричинено тілесні ушкодження у вигляді осколочного поранення лівої ноги», - йдеться у повідомленні.

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За попереднім висновком працівників вибухово-технічної служби, вибухнула наступальна граната типу «Ф-1».

За цим фактом слідчим відділом було внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.