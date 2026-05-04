'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар у понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, євро - 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 4 травня, знизився на 10 копійок і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні - 51,81 гривні.

Національний банк України встановив на понеділок, 4 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,91 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська національна валюта послабилася на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 4 травня, знизився на 5 копійок і складає 44,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 8 копійок і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

