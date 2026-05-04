Кросовери розмітають, як гарячі пиріжки: названо найпопулярніші моделі в Україні

У квітні в Україні продали близько 6,2 тисячі нових легкових авто. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

Серед нових автомобілів найбільший попит в Україні минулого місяця мав компактний кросовер Renault Duster, який уже тривалий час залишається справжнім бестселером українського ринку нових легковиків.

Модель традиційно цінують за доступну ціну (близько 930 000 гривень), комфорт і універсальність.

До ключових переваг Duster належать невибагливість в обслуговуванні та високий кліренс. Крім того, авто користується попитом завдяки високій ліквідності на вторинному ринку.

На другій позиції опинився кросовер Toyota RAV4. Модель цінують, зокрема, завдяки економічності - особливо це стосується гібридних версій авто.

Варто сказати, що бренд Toyota давно став головним уособленням надійності на автомобільному ринку. Йому довіряють в усьому світі, і Україна не є винятком.

Третє місце посів кросовер Hyundai Tucson, який пропонує майже ідеальне співвідношення ціни і якості. Серед головних переваг моделі - надійність, комфорт і сучасний дизайн.

ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня:

Renault Duster - 579 од.; Toyota RAV4 - 357 од.; Hyundai Tucson - 211 од.; BMW 3 - 161 од.; Škoda Kodiaq - 144 од.; Mazda CX-5 - 130 од.; Škoda Karoq - 126 од.; Toyota Yaris Cross - 122 од.; Volkswagen Tiguan - 121 од.; Volkswagen Touareg - 117 од.

Нагадаємо, нещодавно було представлено найпопулярніші в Україні бренди нових авто. До трійки лідерів увійшли Toyota (лідер рейтингу), Renault та Škoda. Непогані показники демонструє китайський BYD, який опинився на четвертій позиції.

Повідомлялося також, що упродовж першого кварталу 2026 року український автопарк поповнили 50,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону.

Найбільшу частку серед них склали кросовери - 53%. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті став Volkswagen Tiguan, за яким розташувалися Audi Q5 та Nissan Rogue.

