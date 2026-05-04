Помідори різко здешевшали, картопля – дорожчає: які ціни на овочі зараз

Гуртові ціни на помідори в Україні суттєво знизилися за останній тиждень. Якщо раніше томати продавали по 160-180 грн/кг, то тепер їхня вартість становить 105-140 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Діапазон цін на огірки розширився в сторону зниження – з 55-80 до 45-80 грн/кг. Подорожчала пекінська капуста – з 45-50 до 50-55 гр/кг, а цвітна, навпаки, втратила в ціні – з 200-220 до 180-200 грн/кг.

Верхня стеля цін на картоплю різко підвищилася – овоч подорожчав з 6-10 до 7-15 грн/кг. Практично вдвічі здорожчала білокачанна капуста минулорічного врожаю – з 7-11 до 14-16 грн/кг.

Серед інших овочів борщового набору також збільшилася вартість моркви – з 13-15 до 17-20 грн/кг та ріпчастої цибулі – з 5-8 до 7-9 грн/кг. Подешевшали кабачки – зі 105-115 до 88-95 грн/кг та баклажани – зі 100-180 до 70-90 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті здорожчала полуниця – зі 160-250 до 200-300 грн/кг. Діапазон цін на яблука звузився з 18-50 до 22-45 грн/кг, а на груші – розширився з 50-130 до 40-135 грн/кг.

В Україні збільшилося виробництво помідорів від вітчизняних тепличних комбінатів, при цьому попит на томати дещо знизився. Тож вартість овочу також знижується – хоча й лишається значно вищою, ніж рік тому.

А запаси ріпчастої цибулі минулорічного врожаю, як і решти овочів борщового набору, в фермерських сховищах добігають кінця. Тому цибуля в Україні здорожчала вперше за довгий час.

