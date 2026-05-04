Найкращим смартфоном Apple визнано модель 6-річної давності: що в ній особливого

iPhone 12 mini ледь не побив усі рекорди в рейтингу Apple з найвищим рівнем задоволеності користувачів.

Бенчмарк AnTuTu опублікував черговий рейтинг, тільки цього разу не найпотужніших смартфонів, а топ мобільних пристроїв Apple, якими (згідно з опитуваннями) власники техніки бренду задоволені найбільше. У першій десятці багато раритетних моделей iPad і iPhone.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером є iPhone 12 mini (95,78% лайків). Смартфон, який вважається провальним через низькі продажі, люблять за компактні розміри, яскравий 5,4-дюймовий OLED-екран, потужний чипсет, достатні фотоможливості та тривалу підтримку iOS, незважаючи на вихід понад шість років тому.

Ще один улюбленець користувачів – iPhone SE 2 з оцінкою 94,76%. Якщо потрібна актуальна версія iOS і невеликий корпус, то це практично ідеальний вибір за співвідношенням "ціна/якість" на вторинному ринку, зазначили експерти.

Найновіший смартфон у списку – iPhone 16e, який задовольнив 93,33% користувачів. Пристрій виявився вдалим, особливо з погляду балансу характеристик, автономності та повсякденного використання, незважаючи на низку істотних технічних спрощень. У топ-10 також потрапив iPhone 8, випущений у 2017 році.

Безумовним лідером "народного" рейтингу Apple є iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще у 2020 році і навіть у 2026 році залишається актуальним і потужним пристроєм.

Тим часом до анонсу нових iPhone 18 залишилося менше 5 місяців. ЗМІ пишуть, що Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: цієї осені вийдуть найпреміальніші iPhone 18 Pro, 18 Pro Max і складаний iPhone, а звичайні iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

УНІАН писав, що випущений 13 років тому iPhone 5c несподівано знову став популярним. І цього разу справа не в тому, що він випередив свій час, а в тренді на ретро та цифрову ностальгію.

