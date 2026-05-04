Ураження російського катера 'Грачонок': стало відомо, скільки окупантів ліквідовано

"Грачонок" розрахований на екіпаж із 6 осіб, але на ньому було більше людей.

При ураженні російського протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок" загинули 9 осіб екіпажу, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив OSINT-ресурс "КіберБорошно" в Telegram-каналі. При цьому, як зазначив Мілітарний, "Грачонок" розрахований на екіпаж із 6 осіб, тому на борту, ймовірно, були водолази або військові для оборони від дронів.

Катер "Грачонок"

Зазначається, що конструкторське бюро "Вымпел" розробило протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок" для цілодобової охорони пунктів базування флоту та об’єктів морської інфраструктури.

Для моніторингу підводної обстановки та виявлення водолазів-диверсантів на борту були встановлені гідроакустичні комплекси "Кальмар" і станції "Анапа".

Озброєння катера складається з 14,5-мм кулеметної установки МТПУ, гранатометних комплексів ДП-65А/ДП-64 та переносних зенітно-ракетних комплексів "Игла"/"Верба".

Видання уточнило, що на озброєнні Чорноморського флоту Росії знаходиться 9 таких катерів включно зі знищеним, ще 4 перебувають у Прикордонній службі Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Катер "Соболь"

Швидкісний патрульний катер проєкту 12200 "Соболь", який також був знищений разом із "Грачонком", розробило конструкторське бюро "Алмаз" для перехоплення порушників та охорони територіальних вод.

Озброєння включає 14,5-мм кулеметну установку МТПУ, а запас палива забезпечує хід протягом трьох діб. ФСБ РФ має 11 таких катерів у Чорноморсько-Азовській акваторії.

Ураження російських катерів

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 квітня Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ завдали удару по російських кораблях в районі Керченської протоки.

У результаті були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". Тоді повідомлялось, що росіяни зазнали безповоротних та санітарних втрат.

У ВМС зазначали, що ці катери є важливими одиницями берегової охорони прикордонної служби ФСБ. Адже саме вони відповідали за безпеку акваторії біля незаконно побудованого Керченського мосту.

