Декларують наявність морської модифікації: розвідка розкрила деталі про російський дрон 'Клин'

Важливою відмінністю цього дрону - використання технології машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі.

Українська розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель, інформацію про основні компоненти баражуючого боєприпасу "Клин", який має на озброєнні РФ. Про це заявили у пресслужбі Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, безпілотник розробки та виробництва ТОВ "Робоавіа" має фюзеляж типу "дельта-крило", довжина якого 1,6 метра, розмах крил - 1,9. В якості силової установки використовується безколекторний електромотор Scorpion F-4225-500KV V2, виробництва КНР. Живлять його дві сучасні полегшені акумуляторні батареї 6S типу Li-AFB.

"Важливою відмінністю "Клина" є використання технології машинного зору з можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп'ютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США)", - розповіли розвідники.

Відео дня

За їхніми даними, подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках - V2U, "Ланцет", Zala, а також російсько-іранській "Гєрані-2" серії MS.

В якості польотного контролера, за даними ГУР, використовується доступне комерційне рішення Cube Orange (Австралія), навігаційна система реалізована модулем Holybro F9P (КНР), який для підвищення точності має режим RTK (Real-Time Kinematic). Зв’язок забезпечує радіомодем LoRa, основним елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва Ai-Thinker (КНР).

Інші плати вказаного БпЛА містять компоненти американських, швейцарських, тайванського та південнокорейського виробників, зазначають в управлінні. Додається, що "Клин" може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кг.

Ще одна характерна відмінність даного безпілотника - наявність розвинутого переднього керуючого оперення, яке дозволяє корегувати курс на ціль при різних кутах атаки на різній швидкості. Заявлена противником максимальна швидкість при заході на ціль - 300 км/год. У ГУР заявили:

"Противник також декларує наявність морської та сухопутної модифікації. В морській система дистанційного підриву реалізована радаром, а в сухопутній - лідаром (технологія, основним механізмом якої є використання лазерних імпульсів для вимірювання відстані між камерою та об'єктом, - УНІАН)".

Дані ГУР про російську зброю

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони України, у новій російській ракеті "Ковьор" у якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу - ОФАБ-250-270 вагою 250 кг. Нова ракета вперше була застосована ворогом наприкінці минулого року та, ймовірно, є першими спробами російських виробників в ракетобудуванні.

ОФАБ-250-270 інтегрована у силову раму носової частини ракети. Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи - з алюмінієвих сплавів. Ймовірна дальність застосування - до 300 км.

Вас також можуть зацікавити новини: