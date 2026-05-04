Зеленський розкрив, чи отримує Україна антибалістичні ракети від союзників

Також президент зазначив, що Україна обговорила з партнерами відновлення переговорного процесу з РФ.

Постачання Україні антибалістичних ракет триває в межах попередніх домовленостей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на Генсека НАТО Марко Рютте.

Президент зазначив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти Україна обговорила з партнерами посилення української ППО. Також було порушено питання виробництва необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами.

Крім того, за словами президента, під час зустрічі було обговорено й дипломатичні питання щодо мирних переговорів з РФ.

"Через війну в Ірані зараз є очевидна пауза в перемовинах. Обговорили, як активізувати цей процес, контакти з Америкою і роль Європи в ньому. Говорили і про ситуацію на фронті. Дуже важливо, що всі партнери відзначили, що позиції України зараз значно міцніші. Вдячний нашим воїнам", – наголосив Зеленський.

Він також додав, що сторони обговорили потреби захисту української енергетики. Він подякував Європі за пакет підтримки в 90 мільярдів євро і наголосив на важливості передачі Україні цих коштів якнайшвидше – аби Київ міг реалізувати плани стійкості в підготовці до зими.

Раніше Зеленський повідомив, що Фінляндія погодилася виділити 300 млн доларів на оборонну підтримку України. За його словами, більшість з цих коштів піде на зміцнення протиповітряної оборони України.

Також раніше стало відомо, що Німеччина затвердила основні орієнтири бюджету на 2027 рік. У ньому зокрема заплановано подальшу допомогу Україні в розмірі 11,6 мільярда євро. Також Берлін планує надавати Києву по 8,5 млрд євро щороку впродовж 2028–2030 років.

