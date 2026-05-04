Не вилазить з бункера: європейська розвідка дізналась, що Путін боїться держперевороту чи замаху

На тлі цього Путін проводить тижні у бункерах, зазначає звіт.

Кремль посилює безпеку навколо російського президента Володимира Путіна, побоюючись можливого держперевороту чи замаху на нього. Про це пише CNN з посиланням на європейську розвідку.

Зазначається, що на тлі цих страхів, Кремль посилив засоби спостереження в будинках його близьких співробітників. Також кухарям, охоронцям і фотографам, які працюють з Путіним, заборонили користуватися громадським транспортом. Для зустрічі з кремлівським диктатором кожен повинен двічі пройти перевірку. Також із собою заборонено брати телефони з доступом до інтернету.

За даними розвідки, такі заходи були вжиті в останні місяці на тлі вбивства високопоставленого генерала РФ. Це все викликало занепокоєння в Кремлі, який стикається з низкою проблем як у своїй країні, так і за кордоном.

Російські спецслужби також різки скоротили кількість місць, які Путін регулярно відвідує. Він з родиною перестали відвідувати свої помешкання в Москві та на Валдаї. Також цьогоріч Путін не відвідував жодного військового обʼєкту, хоча активно робив це ще у 2025 році. Ще з початку повномасштабної війни Путін проводить тижні у модернізованих бункерах.

На все це також вплинула війна РФ проти України. Зокрема втрати РФ становлять близько 30 тисяч на місяць, тоді як здобутки на фронті є вкрай обмеженими. Також відчутними стають й економічні наслідки та нові обмеження, введені Кремлем, які впливають безпосередньо на пропутінську еліту.

Ризик держперевороту від найближчого оточення

За даними розвідки, з початку березня Кремль і Путін особливо стурбовані потенційним витоком конфіденційної інформації та можливою змовою з метою перевороту в країні. Сам диктатор особливо боїться, що для замаху від членів політичної еліти РФ будуть використані дрони.

Однак найбільш цікавий висновок, відзначає видання, стосується колишньої довіреної особи Путіна - Сергія Шойгу. Зазначається, що він може бути пов’язаний з ризиком державного перевороту, оскільки зберігає значний вплив у вищому військовому командуванні

Розвідка відзначає, що 5 березня в РФ заарештували колишнього заступника та близького соратника Шойгу Руслана Цалікова. І це фактично стало "порушенням негласних угод про захист між елітами". Цалікова звинуватили у розкраданні, відмиванні грошей та хабарництві. Видання підсумовує:

"Західні розвідувальні служби рідко видають детальні звіти про конфіденційні обговорення ворожих дійових осіб, ймовірно, отримані з людських або електронних джерел, обидва з яких ризикують бути скомпрометованими у разі розкриття. Однак оприлюднення цих даних може відображати спробу європейських чиновників скористатися надією, яка, на думку критиків, довгий час була їхньою єдиною стратегією перемоги над Росією в Україні - дочекатися її внутрішнього краху".

Можливість держперевороту в РФ

Раніше про те, що в Росії може зростати ймовірність держперевороту заявляв директор з досліджень Фонду Казимира Пуласького Рубен Ф. Джонсон. Він зокрема відзначав низку причин для цього. Серед них - провали РФ в Україні, а також вплив російської війни на внутрішню економіку.

Зазначимо, що в Росії в останні місяці почали активну роботу над блокуванням соціальних мереж та обмеженням інтернету. Як зазначав голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Олександр Мережко, в Росії можуть боятися, що через соціальні мережі можуть координуватися протестні акції, котрі призведуть повалення режиму.

