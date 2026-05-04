На дні моря знайдено 80-тонні блоки, що належали легендарному чуду світу

Археологи розпочали масштабні роботи з підйому багатотонних блоків одного з семи чудес світу поблизу Олександрії

Через понад 1600 років після зникнення масивні камені Олександрійського маяка піднімають з морського дна Середземномор'я. Археологи витягли величезні кам'яні блоки, що належали одному з семи чудес стародавнього світу.

У водах поблизу Олександрії затоплений об'єкт, відомий десятиліттями, тепер відкриває свої найвражаючі елементи, пише The Daily Galaxy. Проект PHAROS підкреслив, що після багатьох років підводних досліджень з дна було піднято 22 монументальні кам'яні блоки, пов'язані з маяком.

Побудований у III столітті до н. е., маяк століттями направляв кораблі через небезпечні прибережні води до свого руйнування. Його залишки, розкидані під водою, тепер ретельно документуються та аналізуються.

Величезні кам'яні блоки, витягнуті з глибин

Серед виявлених елементів – перемички, дверні косяки, пороги та тротуарні плити. Кожен блок важить від 70 до 80 тонн, що відображає масштаб оригінальної споруди. Команда під керівництвом Ізабель Ері з CNRS пояснила, що ці фрагменти, ймовірно, були частиною монументального входу в маяк, де архітектурні стилі поєднували єгипетський та грецький вплив.

Про наявність цих залишків було відомо з 1968 року, коли руїни вперше помітили під водою. Важливий крок було зроблено в 1994 році, коли археолог Жан-Ів Амперер очолив кампанію, в ході якої було виявлено та каталогізовано понад 3300 об’єктів. Серед них були сфінкси, обеліски, колони та гранітні блоки, розкидані по морському дну і пов'язані з маяком та спорудами, що його оточують.

Останній підйом відбувся після майже трьох десятиліть безперервних підводних досліджень. У ході попередніх робіт вже було нанесено на карту та задокументовано багато елементів, але нещодавні операції дозволили витягти деякі з найбільших і найважливіших фрагментів.

Гігантська головоломка, відтворена за допомогою сучасних технологій

Проєкт PHAROS не обмежується лише підйомом каменів. Кожна деталь сканується з використанням високоточної фотограмметрії, що дозволяє фахівцям створювати детальні цифрові моделі.

Фонд Dassault Systèmes підкреслив: "Метою цієї виняткової та вражаючої операції є вивчення та сканування цих архітектурних елементів, додаючи їх до колекції з понад 100 блоків, вже оцифрованих під водою за останнє десятиліття".

Ці цифрові моделі потім використовуються для віртуальної реконструкції маяка. Дослідники підходять до процесу як до масштабної головоломки, де кожен блок має бути проаналізований і розташований стосовно інших.

Вчені покладаються на фізичні залишки, а також на стародавні описи та зображення маяка. Об'єднавши ці джерела, команда прагне створити послідовну і точну реконструкцію споруди в тому вигляді, в якому вона колись стояла.

Легендарна споруда поступово повертається до життя

Олександрійський маяк був побудований на початку III століття до н. е. за часів Птолемея I Сотера за проектом Сострата Кнідського. Він стояв на острові Фарос і височів на понад 100 метрів, що робило його однією з найвищих споруд, створених людиною на той час.

Понад тисячоліття він служив орієнтиром для моряків, що плавали у східному Середземномор'ї. Його світло та високе розташування допомагали кораблям уникати небезпек під час підходу до жвавого порту Олександрії.

Його занепад настав після серії землетрусів, причому велика подія 1303 року привела споруду в непридатність. Згодом збережені камені були використані повторно.

Історичні записи, на які посилається проєкт, свідчать, що в 1477 році багато з цих матеріалів було використано для будівництва цитаделі Кайт-Бей, зведеної на тому ж місці. Підняті камені та їхні цифрові моделі дають змогу дослідникам повернути ці фрагменти в їхнє первісне середовище. Форма маяка поступово стає дедалі виразнішою.

