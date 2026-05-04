Українські дрони можуть прилетіти у Москву на парад 9 травня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Рсоія вже не така сильна, як це видавалося раніше. На запланованому параді у Москві 9 травня не очікується показ важкої техніки і існує загроза прильоту дронів. Про це глава держави сказав під час виступу на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.
Санкції проти Росії треба посилювати
"Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також прилетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні як раніше", - наголосив Зеленський.
Разом з тим, як наголосив президент України, на Росію потрібно продовжувати тиснути, у тому числі санкціями. Глава держави вдячний Європейському Союзу за запровадження 20-го пакету обмежувальних заходів проти Росії, але обмеження на російську нафту, банки тощо, треба посилювати.
На переконання президента, ідея зняття санкцій є неприйнятною.
Влітку Путін вирішуватиме, що робити далі
Глава держави нагадав, що Росія продовжує війну проти України:
"Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі: розширювати цю війну, чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його у напрямку дипломатії".
Підтримка України має продовжуватися
Разом з тим, як наголосив Зеленський, поки триває війна, підтримка України має продовжуватися.
"Кожен пакет підтримки є важливим. Особливо - протиповітряна оборона. Також важливі будь-які внески в програму PURL. Нам потрібні ці пакети для PURL, які допоможуть нам для захисту проти ракет", - сказав глава держави.
Також він зазначив, що Україна пропонує країнам Європи укласти угоди з виробництва дронів для об’єднання усіх країн. Йдеться про українські технології з виробництва дронів.
"Нам дійсно потрібно, щоби у Європі був гарний захист від потенційних атак дронів в Європі. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво - спільний захист", - додав Зеленський.
Країни Європи мають дути долучені до переговорів з Росією
Крім того, він закликав країни Європи зосередити увагу на тому, що треба робити, якщо Росія не піде на завершення війни. Тому, треба продовжувати тиск. Зеленський зазначив:
"Нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Ми знаходимося у контакті із Сполученими Штатами. Ми розуміємо їхнє бачення та позицію, але було б варто виробити один спільний голос європейський для розмови з росіянами".
Святкування 9 травня у РФ
Як повідомляв УНІАН, у Кремлі вирішили мінімізувати масштаб святкування Дня перемоги у Москві, відмовившись від проїзду військової техніки. У Москві вирішили вживати всі заходи щодо мінімізації небезпеки у разі атаки з боку України.
Нещодавно секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна може влаштувати Путіну парад, "максимально наближений до бойових дій".