Українські дрони можуть прилетіти у Москву на парад 9 травня, - Зеленський

За його словами, ьиск на Росію треба посилювати, аби вона обрала дипломатичний шлях припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Рсоія вже не така сильна, як це видавалося раніше. На запланованому параді у Москві 9 травня не очікується показ важкої техніки і існує загроза прильоту дронів. Про це глава держави сказав під час виступу на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Санкції проти Росії треба посилювати

"Росія оголосила парад до 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також прилетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні як раніше", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, як наголосив президент України, на Росію потрібно продовжувати тиснути, у тому числі санкціями. Глава держави вдячний Європейському Союзу за запровадження 20-го пакету обмежувальних заходів проти Росії, але обмеження на російську нафту, банки тощо, треба посилювати.

На переконання президента, ідея зняття санкцій є неприйнятною.

Влітку Путін вирішуватиме, що робити далі

Глава держави нагадав, що Росія продовжує війну проти України:

"Це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі: розширювати цю війну, чи переходити до дипломатичних шляхів. І ми повинні штовхати його у напрямку дипломатії".

Підтримка України має продовжуватися

Разом з тим, як наголосив Зеленський, поки триває війна, підтримка України має продовжуватися.

"Кожен пакет підтримки є важливим. Особливо - протиповітряна оборона. Також важливі будь-які внески в програму PURL. Нам потрібні ці пакети для PURL, які допоможуть нам для захисту проти ракет", - сказав глава держави.

Також він зазначив, що Україна пропонує країнам Європи укласти угоди з виробництва дронів для об’єднання усіх країн. Йдеться про українські технології з виробництва дронів.

"Нам дійсно потрібно, щоби у Європі був гарний захист від потенційних атак дронів в Європі. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво - спільний захист", - додав Зеленський.

Країни Європи мають дути долучені до переговорів з Росією

Крім того, він закликав країни Європи зосередити увагу на тому, що треба робити, якщо Росія не піде на завершення війни. Тому, треба продовжувати тиск. Зеленський зазначив:

"Нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Ми знаходимося у контакті із Сполученими Штатами. Ми розуміємо їхнє бачення та позицію, але було б варто виробити один спільний голос європейський для розмови з росіянами".

Святкування 9 травня у РФ

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі вирішили мінімізувати масштаб святкування Дня перемоги у Москві, відмовившись від проїзду військової техніки. У Москві вирішили вживати всі заходи щодо мінімізації небезпеки у разі атаки з боку України.

Нещодавно секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна може влаштувати Путіну парад, "максимально наближений до бойових дій".

