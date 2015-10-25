Бойовики розкрадають церковне майно на Донбасі - ІС
23:43, 25 жовтня 2015Суспільство
891 0
Бойовики розкрадають церковне майно на Донбасі.
REUTERS
За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", керуючий Донецькою єпархією УПЦ митрополит Іларіон (Шукало) висловлює різке невдоволення фактами мародерства з боку бойовиків «ДНР», які вкрали металеві конструкції, призначені для будівництва куполів храмів.
Читайте такожБойовики розповіли про причини заборони "Лікарям без кордонів" працювати на території "ДНР"
Як повідомляє сайт «ІС», у зв'язку з цим керуючий Донецькою єпархією УПЦ розпорядився посилити контроль за майном церкви і негайно доповідати йому про всі надзвичайні події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter