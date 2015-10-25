Бойовики розкрадають церковне майно на Донбасі - ІС

За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", керуючий Донецькою єпархією УПЦ митрополит Іларіон (Шукало) висловлює різке невдоволення фактами мародерства з боку бойовиків «ДНР», які вкрали металеві конструкції, призначені для будівництва куполів храмів.

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