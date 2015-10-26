В Одесі міліція перевіряє інформацію про зникнення кількох сотень бюлетенів
01:52, 26 жовтня 2015Суспільство
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В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про зникнення кількох сотень бюлетенів на одній з виборчих дільниць.
фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, цю інформацію перевіряють працівники Малиновського районного відділу міліції Одеси.
«До Малиновського райвідділу надійшла заява від спостерігача однієї з політичних партій. У своєму повідомленні він вказав про нібито виявлені ним розходження у підрахунку фактичної кількості громадян, які проголосували, та інформацією, що надавалася членами виборчої дільниці протягом дня», - зазначили у відділі.
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Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група райвідділу. Встановлюються всі обставини пригоди.
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