В Одесі міліція перевіряє інформацію про зникнення кількох сотень бюлетенів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, цю інформацію перевіряють працівники Малиновського районного відділу міліції Одеси.

«До Малиновського райвідділу надійшла заява від спостерігача однієї з політичних партій. У своєму повідомленні він вказав про нібито виявлені ним розходження у підрахунку фактичної кількості громадян, які проголосували, та інформацією, що надавалася членами виборчої дільниці протягом дня», - зазначили у відділі.

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Наразі на місці пригоди працює слідчо-оперативна група райвідділу. Встановлюються всі обставини пригоди.