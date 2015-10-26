Погода на сьогодні: тиждень почнеться ясним днем, на півночі – дощі

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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Сьогодні, 26 жовтня, у західних регіонах очікується +8..+12, на Закарпатті до +14. Вночі без приморозків: +4..+7.

У центральних областях вдень температура підніметься до +9..+12, вночі - +4..+6.

На півночі нашої країни метеорологи прогнозують +8+11, вдень +3..+6 вночі. Буде хмарно, можливі дощі.

У східному регіоні очікуємо +8..+11, вночі трохи холодніше: +2..+4.

На півдні вдень +12..+14, в Одеській області до +15. Нічна температура коливатиметься від +3..+8.

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У столиці сьогодні буде мінлива хмарність, вдень до +11, вночі – 6 градусів тепла.