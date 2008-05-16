У Харкові виявили ще одну жертву ”донецької вакцини”

14 травня у Харкові була госпіталізована студентка одного з вузів, жителька міста Донецька, якій 12 травня цього року було проведено щеплення в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Ігоря ТЕРЕХОВА.

У зв’язку з ситуацією, повідомляє І.ТЕРЕХОВ, дострокове щеплення від кору та краснухи у Харківській області проводитися не буде.

Щодо здійснення цієї роботи у встановлений МОЗ України термін – з 26.05.2008 року, відповідне рішення про проведення щеплень на території Харківської області обласною державною адміністрацією буде прийняте лише після отримання обгрунтованих висновків комісії Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 27.02.2008 р. №348-р та наказів Міністерства охорони здоров’я України від 03.04.2008 р., №178, від 18.04.08 р., №212 та 213, починаючи з 26 травня 2008 року, в Україні мала розпочатися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору та краснухи. За рекомендаціями МОЗ України, регіонам, у разі готовності відповідних служб та за умов належного матеріально-технічного забезпечення, було запропоновано розпочати щеплення достроково.

Внаслідок щеплень, які розпочаті в Донецькій області з 5 травня ц.р., мали місце ускладнення стану здоров’я молодих людей, включаючи один летальний випадок. На цей час в закладах охорони здоров’я Донецької області, за даними всеукраїнських ЗМІ, перебуває 18 осіб, погіршання стану здоров’я яких попередньо пов’язують із проведеними щепленнями. Випадки госпіталізації молодих людей після проведених щеплень зафіксовані і в інших областях України, повідомляє сайт ОДА.