СБУ викрила «спеціалістів» з виготовлення банкнот

У Житомирській області Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошей.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що до групи входили троє молодиків віком 28-30 років: працівник банківської установи та двоє безробітних мешканців Житомира, один з яких раніше вже був засуджений на 5 років за крадіжку в особливо великих розмірах. Вони «спеціалізувалися» на виготовленні банкнот номіналом 100 гривень, використовуючи для цього комп’ютерну і лазерну розмножувальну техніку.

Працівник банківської установи за допомогою програмних засобів розробив відповідний макет банкноти. Відтак до справи бралися розповсюджувачі підробок. За наявною у СБУ інформацією, за час свого існування ця група виготовила підробленої національної валюти у сумі понад 20 тисяч гривень.

Друкували вони фальшиві гроші не лише для збуту, а й для власних потреб – для поточних витрат на базарах, у магазинах та, в першу чергу, розважальних закладах міста (напередодні один із затриманих розрахувався у диско-клубі Житомира десятьма фальшивими стогривневими купюрами).

16 травня ц.р. на території автозаправної станції міста при спробі збуту чергової партії підробок було затримано одного з учасників угруповання, у якого вилучено 10 банкнот номіналом 100 гривень.

Згідно з актом дослідження сумнівних банкнот, проведеного експертом Управління Національного банку України в Житомирській області, вилучені при затриманні та обшуку купюри є підробленими. Згодом у різних місцях обласного центру було затримано й інші члени злочинної групи.

За даним фактом Управлінням СБ України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.