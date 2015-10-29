У Верховній Раді з'явилася дитяча кімната (фоторепортаж)

У будівлі Верховної Ради України відкрили дитячу кімнату.

Про це повідомив прес-секретар голови ВР Володимира Гройсмана Дмитро Столярчук на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у Верховній Раді відкрили дитячу кімнату. Перевірили - чисто, затишно, комфортно і безпечно. Можна приводити дітей», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що дитяча кімната у парламенті розрахована на перебування 10-15 дітей одночасно.

За його словами, «тут будь-які відвідувачі Верховної Ради України, а також депутати і працівники парламенту зможуть при необхідності залишити свою дитину з фаховим працівником зі спеціальною освітою на дві години, аби батьки мали змогу вирішити свої питання».

Гройсман зазначив, що в дитячій кімнаті у ВР «буде он-лайн трансляція з відеокамери, і батьки через телефон зможуть бачити свою дитину».