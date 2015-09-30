У Верховній Раді відкриють дитячу кімнату

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це голова ВР Володимир Гройсман заявив, спілкуючись з журналістами під час ознайомлення зі змінами, які відбуваються в роботі Апарату Верховної Ради.

«Тут будь-які відвідувачі Верховної Ради України, а також депутати і працівники парламенту зможуть при необхідності залишити свою дитинку з фаховим працівником зі спеціальною освітою на дві години, аби батьки мали змогу вирішити свої питання», - сказав він.

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«Такі кімнати працюють у Вінницькій міській раді уже багато років в кожній адміністративній будівлі, і вони користуються дуже серйозним попитом. Тут буде он-лайн трансляція з відеокамери, і батьки через телефон зможуть бачити свою дитинку. У моєму розумінні немає дітей своїх і чужих, немає дітей депутатських і не депутатських. Зробимо першу кімнату. Якщо побачимо потребу, будемо робити більше», - додав спікер.