Статус учасника бойових дій отримали понад 77,5 тисяч військових та працівників ЗСУ - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу начальник управління преси та комунікацій Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 77 тис. 582 військовослужбовця та працівника Збройних сил України - учасника АТО", - сказала Гаврилюк.

За її словами, станом на 29 жовтня додаткові грошові винагороди отримали 15 тис. 772 військовослужбовця, їхня загальна сума - 74 млн 457 тис. грн.

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Гаврилюк повідомила, що за знищену військову техніку противника військовослужбовці отримали понад 779 тис. грн, за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів - близько 3,5 млн грн, за безпосередню участь у бойових діях - понад 70 млн грн.

Сім’ям загиблих військовослужбовців ЗСУ - учасників АТО виплачено 1 млрд 38,8 млн грн одноразової грошової допомоги. Понад 215 млн грн учасники АТО отримали у зв’язку з пораненнями або інвалідністю.