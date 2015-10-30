Внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Сватовому згоріли 7 приватних будинків (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Луганській області.

Читайте такожУ Сватовому після вибухів пошкоджено десятки будинків, жителі ховаються у підвалах (фоторепортаж)

Силами правоохоронців проведена евакуація населення в безпечні місця Сватового. За допомогою гучномовців проведена робота із роз'яснення дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і щодо заходів особистої безпеки.

В даний час у місті проводяться заходи з розмінування боєприпасів та проведення огляду місця події, встановлюються свідки події та постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. За даними Міністерства оборони України, в результаті події загинули 2 людини (1 - військовий і 1 - цивільний) та 5 поранені.