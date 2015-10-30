Внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Сватовому згоріли 7 приватних будинків (фото)
В даний час зафіксовано, що внаслідок пожежі на складі боєприпасів у Сватовому згоріло 7 приватних будинків місцевих жителів, а також пошкоджено кілька адміністративних будівель.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Луганській області.
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Силами правоохоронців проведена евакуація населення в безпечні місця Сватового. За допомогою гучномовців проведена робота із роз'яснення дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і щодо заходів особистої безпеки.
В даний час у місті проводяться заходи з розмінування боєприпасів та проведення огляду місця події, встановлюються свідки події та постраждалі.
Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тис. тонн боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. За даними Міністерства оборони України, в результаті події загинули 2 людини (1 - військовий і 1 - цивільний) та 5 поранені.