Жити в окупованому Криму без російського паспорта зараз неможливо - Мін'юст

Про це заявив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов, повідомляють "Крим.Реалії".

"Цей паспорт і це громадянство, яке було нав'язане всім кримчанам, для нас не є дійсними. Ми не протестуємо проти отримання російського паспорта, і це була офіційна позиція держави, тому що жити зараз в Криму без російського паспорта просто неможливо", – сказав він.

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За словами Пєтухова, в Україні не хочуть, щоб люди виїжджали з Криму.

"Ми хочемо, щоб вони підтверджували своїм перебуванням там, що Крим є частиною України", – сказав Пєтухов, зазначивши, що це примусове громадянство.