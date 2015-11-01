Жити в окупованому Криму без російського паспорта зараз неможливо - Мін'юст
08:48, 01 листопада 2015Суспільство
1242 0
Російський паспорт, отриманий кримчанами на півострові, не є легітимним в Україні, але жити без нього в Криму зараз неможливо.
REUTERS
Про це заявив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов, повідомляють "Крим.Реалії".
"Цей паспорт і це громадянство, яке було нав'язане всім кримчанам, для нас не є дійсними. Ми не протестуємо проти отримання російського паспорта, і це була офіційна позиція держави, тому що жити зараз в Криму без російського паспорта просто неможливо", – сказав він.
Читайте такожОкупанти перейменують одну з вулиць Сімферополя на честь анексії Криму
За словами Пєтухова, в Україні не хочуть, щоб люди виїжджали з Криму.
"Ми хочемо, щоб вони підтверджували своїм перебуванням там, що Крим є частиною України", – сказав Пєтухов, зазначивши, що це примусове громадянство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter