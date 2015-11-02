Командувач сектору "М" не зміг назвати точні терміни завершення розмінування Широкиного

Як повідомляє 0629.com.ua, сьогодні, 2 листопада, на засіданні штабу оборони Маріуполя жителі Широкиного вимагали у заступника командувача сектору "М" Олександра Губаря прояснити терміни завершення робіт з розмінування селища.

Полковник відповів, що дана робота проводиться за планом. Головним пріоритетом її проведення є умова безпеки для життя саперів.

Читайте такожБез розмінування на Донбасі неможливо досягти прогресу - ОБСЄ

Як зазначає видання, жителі Широкиного хочуть знати, чи сподіватися на відвідування своїх будинків у цьому році.

"За їх словами, якщо процес розмінування займе довгий термін, їм буде легше дізнатися який цей термін, так як надходять суперечливі відомості, що повідомляються різними представниками офіційних осіб через ЗМІ, і створюють напружену обстановку", - йдеться в повідомленні.

Губар в свою чергу зазначив, що не може назвати в даний момент жодних термінів щодо даного питання.